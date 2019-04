Snelladersbedrijf Fastned naar de beurs

Fastned, de Nederlandse uitbater van laadstations voor elektrische auto's, wil nog voor de zomer een beursnotering op de Euronext in Amsterdam.

Met de notering wil Fastned meer kapitaal vergaren om in Europa te kunnen uitbreiden. Om te beginnen wil het laadstations en vestigingen openen in Belgiƫ, Zwitserland en Frankrijk. Het bedrijf heeft al kantoren in Amsterdam, Keulen, Londen en Gent.

91 laadstations

Fastned bestaat sinds 2012 en levert stroom aan volledig elektrische auto's via tachtig stations in Nederland en elf in Duitsland. Binnenkort opent het bedrijf zijn eerste snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk.

Vorig jaar breidde Fastned zijn activiteiten al uit met een pilot met kleine laadstations bij Albert Heijn- en REWE-supermarkten in Nederland en Duitsland.