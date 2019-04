Verdachte in brand steken man Breda meldt zich bij politie

Een van de verdachten die gezocht werden voor het in brand steken van een man in Breda gisteravond, heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om een 51-jarige Bredanaar. Hij is aangehouden.

Het 49-jarige slachtoffer overleed vanochtend aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij door drie daders is vastgebonden in een garagebox en in brand is gestoken.

Overgoten met benzine

Het slachtoffer handelde in auto-onderdelen. Volgens buurtbewoners deden twee van de verdachten zich voor als klanten. Zij zouden het slachtoffer hebben misleid en hem daarna vastgebonden.

"De twee verlieten de box, waarop de dader binnenkwam", vertellen de buurtbewoners. "Die heeft het slachtoffer eerst in elkaar geslagen. Daarna overgoot hij hem met benzine en stak hij hem in brand. Daarna bleef hij nog even staan kijken."

Gerichte aanslag

De politie spreekt van een gerichte aanslag en deed vanochtend een oproep om uit te kijken naar de daders en een grijze auto. De 51-jarige man meldde zich vanmiddag op een politiebureau met de gezochte auto.

Het is niet duidelijk welke rol de man heeft gespeeld in de zaak.