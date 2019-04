Gemeente Ede wil grondwet op Muur van Mussert

De gemeente Ede wil artikel 1 van zowel de Nederlandse als de Duitse grondwet aanbrengen op de Muur van Mussert in Lunteren. De muur is het restant van het NSB-complex waar partijleider Anton Mussert tussen 1936 en 1940 toespraken hield.

Artikel 1 staat in Nederland voor gelijke behandeling en discriminatieverbod. In Duitsland staat het voor bescherming van menselijke waardigheid. Het idee voor het vermelden van de grondwetstekst komt van oud-parlementariër Bas de Gaay Fortman, meldt Omroep Gelderland.

Hij is betrokken bij de viering van het 175-jarig bestaan van de grondwet in 2023. Volgens hem is de muur bij uitstek een plek om naar de grondwet te verwijzen: "Een symbool voor alle volken die hun kracht zoeken in democratie en rechtstaat."

Rijksmonument

Sinds vorig jaar is de muur een rijksmonument. Er zijn plannen om er een educatiecentrum van te maken.