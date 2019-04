Forensische zorg moet anders, besluit Tweede Kamer na zaak-Anne Faber

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een aantal ingrijpende wijzigingen in de forensische zorg. Aanleiding is het Kamerdebat van vorige week over Michael P., de moordenaar van Anne Faber.

Zo wil de Kamer dat het Adviescollege Verloftoetsing Tbs, dat beoordeelt of het veilig is voor de samenleving als tbs'ers met verlof gaan, ook betrokken wordt bij de verlofaanvragen in forensisch psychiatrische klinieken. Michael P. zat in zo'n kliniek.

Verder wil de Kamer dat het kabinet onderzoekt of er in alle gevallen cruciale informatie over zedendelinquenten kan worden uitgewisseld tussen instellingen. P. gaf geen toestemming voor het doorsturen van zijn hele dossier naar de kliniek. Zijn behandelaars wisten niet dat hij een zeer ernstig zedenmisdrijf had gepleegd.