Facebook past voorwaarden aan na jaar van druk door toezichthouders

Facebook heeft aan Europese toezichthouders beloofd om in zijn algemene voorwaarden duidelijk uit te leggen wat er met gebruikersdata gebeurt. De vraag hierom kwam na het schandaal met databedrijf Cambridge Analytica, nu ruim een jaar geleden.

De Europese Commissie en nationale consumentenorganisaties, waaronder de Nederlandse ACM (Autoriteit Consument en Markt), vroegen het bedrijf toen om gebruikers "duidelijk te informeren" over hoe het sociale netwerk wordt gefinancierd en welke omzet het haalt uit consumentendata.

Het duurde een jaar voordat Facebook akkoord ging met de aanpassingen, zegt ACM-woordvoerder Saskia Bierling. Er was dus aardig wat druk voor nodig. "Facebook riep niet meteen: wat een goed idee, dat gaan we regelen."

Nog niet 100 procent in orde

In de praktijk betekenen de veranderingen dat in de algemene voorwaarden (waarmee gebruikers akkoord moeten gaan) zal staan dat Facebook hun geen geld vraagt voor toegang tot het platform, maar hun data gebruikt voor advertentiedoeleinden. "We willen dat Facebook transparant is over het verdienmodel. Algemene voorwaarden worden misschien niet veel gelezen, maar het zijn wel de basisvoorwaarden van je contract met Facebook", zegt Bierling.

De ACM-woordvoerder benadrukt dat met deze stap het nog niet 100 procent in orde is bij Facebook. "Dit is nu wat de Europese toezichthouders hebben gevraagd, we hebben ons hierop gefocust."

Het is de bedoeling dat Facebook voor het einde van juni alle beloftes inlost. De Europese Commissie en consumentenorganisaties benadrukken dat ze de ontwikkelingen scherp zullen monitoren en dat bij nalatigheid sancties kunnen volgen.