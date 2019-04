Bijna volledige Kamer tegen meldpunt indoctrinerende leraren

De Tweede Kamer wil ook dat het kabinet in kaart brengt in hoeverre ongevraagd en zonder toestemming leraren gefilmd worden en er fragmenten van lessen en uitspraken van docenten online worden verspreid. De Kamer wil weten of dit zonder toestemming wettelijk wel mag. "Laten we kappen met het verdacht maken van leraren", zegt GroenLinks-Kamerlid Westerveld.