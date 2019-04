Politie gaat uit van 'ordinaire ruzie' bij steekincident met tieners

De politie heeft nog geen idee wat de aanleiding was voor het steekincident gisteren in Hoofddorp, waarbij vier jongeren van 15, 16, 17 en 18 jaar gewond raakten.

Een van hen werd in zijn buik gestoken en een ander in zijn rug, maakte de gemeente bekend. Meerdere ambulances en een traumaheli kwamen ter plaatse. Hoe ernstig de verwondingen van de jongeren zijn, kan de politie niet zeggen. Kort na het incident werd een 16-jarige jongen uit Hoofddorp aangehouden.

'Allerlei verschillende achtergronden'

Volgens de gemeente Haarlemmermeer waren er in totaal zo'n vijftien jongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar betrokken bij het incident. Zij hadden "allerlei verschillende achtergronden, waaronder Spaans, Nederlands, Syrisch, Guinees en Eritrees".

Ooggetuigen lieten tegenover andere media weten dat een langlopend conflict tussen twee groepen mogelijk de aanleiding was. "Maar dat is niet het scenario waaraan wij denken", zegt een woordvoerder van de politie. De politie gaat vooralsnog uit van een "ordinaire ruzie".

Extra agenten, straatcoaches

Haarlemmermeer laat weten dat er vandaag extra agenten en straatcoaches aanwezig zijn in de bewuste wijk. "Onder andere om een luisterend oor te bieden voor degenen die dat nodig hebben", aldus de gemeente.

Daarnaast heeft burgemeester Hoes contact met alle scholen in de omgeving en met de scholen van de betrokken jongeren. Hij zegt te willen waken voor speculaties. "De impact van dit incident is enorm", schrijft hij op de website van de gemeente. "Iedereen heeft een mening. Maar laten we vooral niet uit het oog verliezen dat meningen geen feiten zijn."