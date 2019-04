Parlement Iran betuigt solidariteit met Republikeinse Garde

Als teken van solidariteit met de Republikeinse Garde, het eliteleger van Iran, hebben de meeste parlementsleden in Teheran vandaag het uniform van de Garde gedragen. Dat was een reactie op de aankondiging van president Trump dat de VS de complete Republikeinse Garde tot een terroristische organisatie zal bestempelen. De parlementariƫrs scandeerden de leus "Dood aan Amerika".

President Rohani verklaarde dat de populariteit van het leger alleen maar zal toenemen door de Amerikaanse maatregel. De opperste leider ayatollah Khamenei liet zich in dezelfde zin uit. Volgens hem zal de "duivelse" Amerikaanse verklaring het eliteleger geen kwaad doen.

De Iraanse veiligheidsraad had er gisteren slechts een paar uur voor nodig om op zijn beurt het centrale commando in de VS tot een terroristische organisatie te verklaren. De Iraanse parlementsvoorzitter Larijani omschrijft het besluit van de Amerikaanse regering als het toppunt van domheid.

President Trump noemde de Republikeinse Garde gisteren het belangrijkste instrument in de internationale terroristische campagne van Iran. Saudi-Arabiƫ, de grote rivaal van Iran, juichte het Amerikaanse besluit toe. Het land sprak van een terechte maatregel om het internationale terrorisme te bestrijden.

Nucleaire akkoord

De Iraanse president Rohani waarschuwde ook dat de verhoging van de druk op Iran een negatieve uitwerking zal hebben op het nucleaire akkoord dat Iran met de wereldmachten heeft gesloten. De VS is onder president Trump uit dat akkoord gestapt. De overige wereldmachten voelen zich nog wel gebonden aan het akkoord. Iran houdt zich volgens het internationale atoomagentschap aan het akkoord.

Frankrijk roept op om geen stappen te ondernemen die tot escalatie in het Midden-Oosten kunnen leiden.