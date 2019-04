Netanyahu en Gantz roepen aanhang op te gaan stemmen

In Israël hebben premier Netanyahu en zijn uitdager Gantz bij het uitbrengen van hun stem hun aanhangers opgeroepen gebruik te maken van hun stemrecht. Netanyahu stemde in Jeruzalem. Hij vroeg steun "om voort te gaan op deze fantastische weg, die Israël het beste decennium uit zijn geschiedenis heeft opgeleverd".

Oud-legerleider Benny Gantz bracht zijn stem uit in de buurt van Tel Aviv. Hij riep deze verkiezingsdag uit tot dag van de eenheid, "een dag waarop verandering mogelijk is".

Op het spel staan de 120 zetels in de Knesset, het Israëlische parlement. In de peilingen gaan Likud van Netanyahu en de centrum-partij Blauw-Wit van Gantz, naar de kleuren van de Israëlische vlag, nek aan nek. In een laatste peiling krijgen ze allebei 28 zetels.

Om 21.00 uur vanavond wordt een uitslag van een exitpoll bekendgemaakt.

Corruptie

Israël is net als Nederland aangewezen op coalities, omdat geen enkele partij in de buurt komt van een absolute meerderheid. Degene die de meeste kans maakt om een regering te vormen, wordt aangewezen als formateur. Als het verschil tussen Likud en Blauw-Wit miniem is, zal dat waarschijnlijk Netanyahu zijn

De opkomst bij de verkiezingen was rond de middag met bijna 25 procent iets lager dan vier jaar geleden.

Benjamin Netanyahu is al vanaf 2009 premier van Israël, terwijl hij dat ook al was tussen 1996 en 1999. Als hij opnieuw een regering weet te vormen, zal hij dit najaar de langstzittende premier van het land zijn.

De premier is tegelijkertijd verwikkeld is een corruptieschandaal. Hij is in drie zaken in staat van beschuldiging gesteld. De procureur-generaal is van plan hem te vervolgen, maar het definitieve besluit daarover valt pas over een paar maanden, als Netanyahu is verhoord. Hijzelf noemt zich het slachtoffer van een heksenjacht.

Camera's

Op de verkiezingsdag deden zich ook verscheidene incidenten voor. Aanhangers en leden van Likud hebben verborgen camera's geplaatst in stemlokalen waar Israëlische Arabieren hun stem uitbrachten. het hoofd van de kiescommissie verbood daarop het filmen van kiezers, "behalve in bijzondere gevallen".

Premier Netanyahu gaf als reactie dat in elk stemlokaal zichtbare camera's zouden moeten hangen, ter wille van een eerlijk stemverloop.