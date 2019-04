Problemen op spoor door kapotte bovenleiding bij Duivendrecht

De treinenloop was al in de war door werkzaamheden rond Leiden. Daardoor rijden er ook weinig treinen tussen Leiden en Schiphol. Reizigers moeten rekening houden met drukte en extra reistijd, schrijft Omroep West.

Ook op het traject tussen Leiden en Den Haag is een bovenleiding kapot. Daar rijden minder intercity's. Hier is - net als bij Amsterdam - de verwachting dat de storing rond 17.00 uur voorbij is.