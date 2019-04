Australische 'Egg boy' wordt niet vervolgd

De Australische jongen die vorige maand een ei kapotsloeg op het hoofd van een nationalistische senator, krijgt geen straf. En ook de senator wordt niet vervolgd; die had de jongen na het incident een klap gegeven.

Volgens de Australische politie is er een gesprek geweest met de 17-jarige Will Connolly en is hij gewaarschuwd om het niet nog een keer te doen. Connolly had eerder al gezegd dat het niet hoort wat hij deed.

Maar 'Egg boy', zoals Connolly in Australië wordt genoemd, zei dat hij niet anders kon. Hij wilde met zijn actie protesteren tegen uitlatingen van senator Anning. Die had na de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland gesuggereerd dat er een link was met het migratiebeleid.

Bij een persconferentie pakte Connolly een ei en sloeg dat kapot op het hoofd van de senator. Die haalde vervolgens uit naar de jongen.