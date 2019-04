Wekdienst 9/4: bloemenzee aanslag Utrecht opgeruimd en EU-China-top

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op het 24 Oktoberplein in Utrecht worden alle bloemen, knuffels en kaarten weggehaald die daar zijn neergelegd na de aanslag in een tram. De gemeente laat op dezelfde plek bloembakken plaatsen.

In Brussel is de EU-China-top met de Chinese premier Li. Het gaat onder meer over hoe ver Chinese investeringen in Europa mogen gaan.

De vrouw die wordt verdacht van het bedreigen van Thierry Baudet staat voor de politierechter. Ze scandeerde een bedreigende leus aan Baudets adres bij een betoging in Amsterdam.

Israël gaat vandaag naar de stembus. De strijd gaat tussen de Likud-partij van premier Netanyahu en Blauw en Wit van uitdager Benny Gantz.

Wat heb je gemist?

De gemeenteraad van Enschede gaat akkoord met een steunplan voor FC Twente van 14 miljoen euro. In ruil voor die steun moet de club kaarten beschikbaar stellen voor Enschedeërs met weinig geld en moet FC Twente zo snel mogelijk in plaats van in Hengelo weer gaan trainen in Enschede.

Ook het bedrijfsleven schiet FC Twente te hulp. Zo scheldt ABN Amro een groot deel van een miljoenenschuld kwijt en doet de familie Wessels van bouwbedrijf VolkerWessels een miljoeneninvestering.