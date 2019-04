Tweeling vrijgesproken, want wie gaf de vuistslag?

De rechtbank in het Belgische Leuven heeft een tweeling vrijgesproken voor een vechtpartij in een snackbar. In het politieonderzoek is niet duidelijk geworden wie van de twee een vuistslag heeft gegeven aan het slachtoffer. Er waren beelden van een beveiligingscamera, maar die gaven geen uitsluitsel, omdat de broers te veel op elkaar lijken.

Op de beelden was te zien dat een van de verdachten twee keer door zijn broer werd tegengehouden en de derde keer een flinke klap gaf.

Verhoor

De politie en het slachtoffer konden de broers niet van elkaar onderscheiden. Het verhoor bracht ook geen uitkomst. Slechts een van de broers kwam opdagen. Eerst ontkende hij. Daarna zei hij dat hij eerst zijn broer had tegengehouden toen hij de man te lijf wilde gaan en vervolgens zelf de klad had uitgedeeld. Dat verhaal strookte niet met de camerabeelden.

De rechter vond dat ze niet allebei schuldig waren en zag zich daarom genoodzaakt beide broers vrij te spreken.