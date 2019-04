Gemeente Enschede gaat akkoord met miljoenensteun FC Twente

De gemeenteraad van Enschede gaat akkoord met een steunplan voor FC Twente. Een deel van de gemeentelijke lening wordt kwijtgescholden. Een ander deel is omgezet naar een achtergestelde lening. Dat betekent dat er geen rente en aflossing over hoeft te worden betaald.

De gemeenteraad was verdeeld over het voorstel waarmee veertien miljoen euro is gemoeid. De coalitie stemde voor en de oppositie was tegen.

Pijnlijk besluit

Volgens RTV Oost is dit een pijnlijk besluit voor de gemeente, omdat er dit jaar ook wordt bezuinigd op het sociaal domein. Dat was een belangrijke reden voor de SP en GroenLinks om tegen te stemmen.

Ook het bedrijfsleven en een aantal particulieren doen mee aan het plan om de financiële situatie van FC Twente iets te verbeteren. Zo scheldt ABN Amro 4,5 miljoen euro kwijt op een schuld van 5,5 miljoen euro bij de bank.

Familie Wessels helpt

Ook de familie Wessels (van bouwbedrijf VolkerWessels) doet via een investeringsmaatschappij voor miljoenen mee aan het steunplan. De familie is al vele jaren bij de club betrokken en hielp de club eerder financieel.

Aan de steun van de gemeente wordt wel een aantal voorwaarden gesteld. Zo is afgesproken dat de club per seizoen bijna tweeduizend kaarten beschikbaar stelt aan Enschedeërs met weinig geld. Daarnaast moet FC Twente zo snel mogelijk het trainingscomplex in Hengelo verlaten en terugkeren naar trainingscomplex Het Diekman in Enschede.

Met deze steun van de gemeente en de bedrijven is het technische faillissement van de club voorbij. Toch blijven de financiële zorgen, want er staat nog een schuld van zo'n 30 miljoen euro.