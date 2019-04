Man zwaargewond bij brand, politie gaat uit van gerichte aanslag

Bij een brand in een garagebox in Breda is een man van 49 jaar oud zwaargewond geraakt. De politie gaat uit van een gerichte aanslag tegen de man uit Breda. Over het motief kan of wil de politie nog niets zeggen.

De politie kreeg rond 21.30 uur een melding dat er brand was en ging op basis daarvan meteen uit van opzet. Bij aankomst was het slachtoffer al door buren onder de douche gezet.

Agenten hebben nog even met hem kunnen praten voor hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Zijn verklaring bevestigde het vermoeden van een gerichte aanval.

De politie is op zoek naar een of meerdere verdachten. De technische recherche doet onderzoek in de garagebox.