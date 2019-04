Wordt Beau de redder van de late avond van RTL?

"Als ik RTL-baas Sven Sauvé vandaag hoorde wordt het geheid iets dat nog meer in de lijn van Boulevard ligt", verwacht De Jong. "RTL is ervan overtuigd dat lichte onderwerpen goed scoren bij hun kijkers op de late avond. Al vraag ik me dan af welke kijkers, want zoveel waren er niet meer over terwijl RTL Late Night wegzweefde van lichtheid."

Volgens Fortuin wil RTL in het nieuwe programma een mengsel van human interest en beroemde mensen, en daar past Van Erven Dorens goed bij, want die is één van hen. Hij denkt ook dat er meer zal worden ingezet op human interest. Daarin is Van Erven Dorens zich in zijn andere programma's al gaan specialiseren. Hij vraagt zich alleen af of mensen daar liever naar gaan kijken dan naar Jinek.

"Wat Beau kan toevoegen is wat meer de menselijke, empathische kant", denkt ook De Jong. Hij is volgens haar niet de gehaaide interviewer zoals Jeroen Pauw en Eva Jinek. Ze verbaast zich erover dat RTL Beau Van Erven Dorens eerder gepasseerd heeft. "Hij lag klaar op een presenteerblaadje maar om een of andere reden kozen ze toen voor Twan Huys."

'Terug naar de begintijd'

Het nieuwe programma heeft wel een sterke redactie nodig, denkt Fortuin. Een redactie die weerstand kan bieden aan de zenderleiding als die weer een RTL-ster wil promoten in het programma. Want dat gebeurde volgens beide recensenten veel te vaak in RTL Late Night.

"Als ik RTL een advies zou mogen geven", zegt De Jong, "dan zou ik zeggen ga terug naar de begintijd van RTL Late Night, waarin actualiteit werd gecombineerd met een flinke dosis human interest. Zoals het programma was voor het stopte, miste het totaal de urgentie."

'Fijn dat ze niet opgeven'

Dat er een opvolger komt voor RTL Late Night vinden ze allebei prima. "Als kijker vind ik het fijn dat ze het niet opgeven", zegt Fortuin. "Een tweede live talkshow op de late avond vind ik veel interessanter dan een programma als De zwakste schakel, dat nu op dat tijdslot wordt uitgezonden. Van dat soort programma's worden er elke avond al tien uitgezonden."

Volgens De Jong is er ook best markt voor twee talkshows op de late avond. "De shows worden er alleen maar beter van als ze moeten strijden om een gast en naar goede invalshoeken moeten zoeken."