Natuurbrand op Laapersheide in Hilversum

Op de Laapersheide in Hilversum woedt een grote natuurbrand. Door het gebied loopt het spoor tussen Hilversum en Utrecht. Vanwege de brand reden er korte tijd geen treinen.

De brand gaat gepaard met een forse rookontwikkeling. De brandweer Gooi en Vechtstreek heeft de hulp van omliggende korpsen ingeroepen vanwege de omvang en de beperkte waterwinning. Voertuigen uit de regio Utrecht zijn onderweg om te helpen bij het bestrijden van het vuur.

De Laapersheide ligt langs de snelweg A27, maar het autoverkeer heeft voor zover bekend geen last van de rook. Hoe groot het gebied is dat in brand staat, is niet bekend. De brandweer spreekt van "een flink stuk heide".