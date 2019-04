Vier jongeren neergestoken in Hoofddorp

In Hoofddorp zijn vier mensen gewond geraakt bij een steekincident. De gewonden zijn jongeren die ruzie hadden. Het is niet bekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn.

Volgens de politie was er een vechtpartij onder een groep jongeren. Daarbij greep eentje een mes en stak om zich heen. De dader is op de vlucht geslagen. De politie is naar hem op zoek.

Het steekincident was in de buurt van een speeltuin, op de Paxlaan. Er zijn meerdere ambulances en een traumaheli aanwezig.