Cel voor twee mannen die munitie leverden aan Franse terreurverdachten

Twee mannen uit de regio Rotterdam zijn tot een jaar cel veroordeeld voor het leveren van munitie aan Franse terrorismeverdachten. De munitie werd in 2016 gevonden in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie had tot 2,5 jaar cel geëist. Drie verdachten zijn vrijgesproken.

Een 33-jarige verdachte kreeg een celstraf van een jaar van de rechtbank in Rotterdam. Een 28 jaar oude verdachte kreeg negen maanden cel. Ze fungeerden als tussenpersonen bij het leveren van munitie aan Franse terrorismeverdachten.

De rechtbank zegt dat bij de drie andere verdachten wel aanwijzingen zijn dat zij bij de levering van de munitie betrokken waren, maar dat er niet genoeg bewijs is om ze te veroordelen.

Kelderbox

In maart 2016 werden bij een huiszoeking in een Rotterdamse kelderbox meer dan 3500 patronen gevonden voor onder meer kalasjnikovs. Bij de eigenaar van de woning verbleven destijds de twee Franse terreurverdachten Annis B. en Reda Kriket.

B. werd in Rotterdam opgepakt en uitgeleverd aan Frankrijk. Kriket werd later in Frankrijk aangehouden. Volgens de Franse justitie wilden zij samen met anderen een aanslag plegen tijdens het EK voetbal dat in 2016 in Frankrijk werd gehouden.

De eigenaar van de woning waar de twee verbleven was eerder al vrijgesproken. De twee, B. en Kriket, hebben verklaard dat zij misbruik hebben gemaakt van de gastvrijheid van de man. Ze hadden de munitie zonder dat hij het wist in de kelderbox gezet.