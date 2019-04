Meer doden bij strijd in Libië, einde gevechten nog niet in zicht

In Libië wordt nog steeds gevochten tussen troepen van krijgsheer Haftar en milities van de regering in Tripoli. De gevechten spelen zich vooral af rond de voormalige internationale luchthaven ten zuiden van de stad.

Haftar zei zaterdag dat vliegveld in handen te hebben, maar de door de VN erkende regering in Tripoli zegt het te hebben heroverd. Een oproep van de VN, gisteren, voor een wapenstilstand heeft geen effect gehad.

Meer doden

Een ander vliegveld, ten oosten van Tripoli, is vandaag door een gevechtsvliegtuig aangevallen. Het was zo goed als zeker een toestel van de troepen van Haftar. Volgens de eerste berichten zijn er geen slachtoffers gevallen, over materiële schade is niets bekendgemaakt.

Bij gevechten elders waren wel slachtoffers te betreuren. Sinds het begin van het offensief zouden zo'n vijftig mensen zijn omgekomen, zeker 27 aan de kant van de troepen van de regering in Tripoli en 22 onder de troepen van Haftar. Volgens de VN zijn 2800 burgers op de vlucht geslagen.

VN-plan

Na de omverwerping van dictator Kadhafi, in 2011, is de situatie in Libië nooit gestabiliseerd. Steeds weer raakten rivaliserende groepen in de strijd om de macht slaags met elkaar. De VN wilde juist deze maand partijen bijeenbrengen om een eind te maken aan de anarchie en afspraken over verkiezingen te maken.