Huisarrest van kritische Russische regisseur opgeheven

Het huisarrest van een vooraanstaande theaterregisseur in Rusland is opgeheven. De beperkingen waren Kirill Serebrennikov in 2017 opgelegd, nadat hij was beschuldigd van het verduisteren van grote sommen geld. Vorige week was het huisarrest nog met drie maanden verlengd.

De theatermaker zou een subsidie van 68 miljoen roebels, ofwel een miljoen euro, hebben verduisterd. Hij heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken.

Kritische toneelstukken

Serebrennikov (49) is een van de beroemdste en meest gewaardeerde theaterregisseurs van Rusland. Hij maakt producties die kritisch zijn over de Russische politiek en kerk. De Russische kunstwereld denkt dat de aanklacht het gevolg was van zijn kritische opstelling. De Russische president Poetin zegt dat daar geen sprake van is.

Eerder werd de wereldpremière van een toneelstuk van Serebrennikov afgelast. De precieze reden daarvoor is niet bekendgemaakt.

De regisseur mocht tijdens zijn straf niet telefoneren of theaters bezoeken. Nu zijn huisarrest is opgeheven, mag hij nog steeds niet zonder toestemming van de politie de hoofdstad verlaten. Ook heeft hij zijn paspoort nog niet teruggekregen.