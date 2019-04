'Snorfietsers zullen wel over hun weerstand heen komen'

Het verschil in snelheid tussen de scooters en auto's valt ook wel mee, meent Dijksma. "Uit onderzoek weten we dat de verschillen klein zijn. Op de meeste 50-kilometerwegen rijdt 85 procent van de auto's al 40, en helaas rijden de meeste snorfietsers harder dan de toegestane 25 kilometer per uur. Die verschillen zijn minder groot dan tussen scooters en fietsende kinderen op het fietspad."

'Vinger aan de pols'

De eerste twee maanden zullen er nog geen boetes (95 euro) worden uitgedeeld voor wie zich niet aan de nieuwe regels houdt. Daarna moeten buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) gaan handhaven, al dreigen die met een staking als ze niet beter uitgerust worden.

Arissen denkt dat handhaving cruciaal is in deze fase. "Ik denk dat veel snorfietsers eerst even zullen kijken of ze ermee kunnen wegkomen."

Er zijn meer grote steden die overwegen de maatregel in te voeren, als het resultaat in Amsterdam positief is. "We houden de vinger aan de pols", belooft Dijksma. "Uiteindelijk gaat het om de verbeterde veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Op dit moment zijn er nog te veel ongelukken tussen fietsers en snorfietsers."

Elektrische fietsen

Problemen met elektrische fietsen, die immers ook sneller gaan en meer inhalen dan de gemiddelde fietser, heeft Arissen niet. "Dat is een ander verhaal. Ze zijn lang niet zo breed en zwaar als snorfietsen."

Ruijs ziet nog een tweede probleem: de vari√ęteit in elektrische fietsers. "Je hebt forenzen die snel willen doortrappen en de senioren die langzaam rijden. Zo'n doelgroep die al meer gevaar loopt, wil je niet tussen de waaghalzen plaatsen. Senioren op een elektrische fiets moet je niet de toegang tot het fietspad ontzeggen."

Wel pleit de Fietsersbond voor meer 30-kilometerwegen in het centrum van steden. "Dat is de beste oplossing. Dan kunnen auto's, snorfietsen, speed pedelecs en cargobakfietsen van PostNL of Uber Eats allemaal daarop en behouden we de fietspaden voor fietsers."