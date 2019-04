May op weg naar Merkel en Macron, én in overleg met Labour

De Britse premier May reist morgen naar Parijs en Berlijn om te overleggen over de brexit. Ondertussen voert de regering overleg met Labour om tot een gezamenlijk brexit-voorstel te komen. Een doorbraak is nog niet ophanden, klinkt het uit kringen van de oppositie.

Het afgelopen weekend is er overleg geweest tussen May en Labour. Dat verliep "niet geheel productief", zei Labour-kopstuk Andy McDonald. Labour wil dat het Verenigd Koninkrijk in een douane-unie met de EU blijft (een zachte brexit). Dat zou betekenen dat de Britten blijven meedoen aan de Europese vrijhandelszone, maar dat ze niet zomaar eigen handelsdeals kunnen sluiten.

Vandaag zouden de gesprekken nog niet zijn voortgezet. Een woordvoerder van May zei daarover dat ze hoopvol is dat dat alsnog gebeurt. Beide partijen moeten water bij de wijn doen, benadrukte ze.

May twitterde gisteren een filmpje waarin ze uitlegde waarom ze in overleg is gegaan met Labour. Ook waarschuwde ze het Lagerhuis dat het zich achter een oplossing moet scharen omdat een brexit anders helemaal niet doorgaat.