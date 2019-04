Vliegtuigje neergestort in boom bij vliegveld Hilversum

In Hilversum is bij het vliegveld een eenmotorig vliegtuig met twee inzittenden neergestort en in een boom op het terrein van de Van Oudheusdenkazerne terechtgekomen. Het toestel hangt op ongeveer 10 meter hoogte.

Volgens de brandweer zijn de inzittenden van het vliegtuigje aanspreekbaar, maar zitten zij in de dampen omdat het vliegtuig brandstof lekt. Er is geen sprake van brand.

De brandweer gaat proberen het vliegtuigje te zekeren en vervolgens de inzittenden te redden. Dat is lastig, zegt de woordvoerder, omdat de brandweer het vliegtuigje niet kan aanraken.

Onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op weg naar Hilversum. De raad start een verkennend onderzoek naar het ongeval met het vliegtuigje.

In december gebeurde ook al een ongeluk bij het vliegveld van Hilversum met een sportvliegtuigje. Daarbij kwam een man van 36 om het leven.