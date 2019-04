Oproepkrachten minder tevreden, hebben meer moeite om rond te komen

De werktevredenheid bij oproep- en invalkrachten neemt steeds verder af. In 2007 was 80 procent tevreden met het werk, in 2017 is dat gedaald tot 73 procent. De werkomstandigheden zijn doorgaans minder gunstig dan voor werknemers met een vast dienstverband. Bij werknemers met een vaste baan is de tevredenheid licht gedaald, blijkt uit TNO-onderzoek.

Er zijn diverse redenen voor het verschil. Flexwerkers hebben meer moeite om financieel rond te komen. Een op de vijf oproepkrachten heeft om die reden meer banen, terwijl voor heel Nederland gemiddeld 1 op de 25 werknemers meer dan één baan heeft.

Oproepkrachten vinden het werk vaak ook fysiek zwaarder en belastender. Het werktempo ligt hoog en de laatste jaren moet vaker harder, sneller of meer werk uitgevoerd worden. Vaste werknemers zeggen meer autonomie en variatie in het werk te hebben dan de flexibele werknemers.

Ziekteverzuim

Onder uitzendkrachten is het ziekteverzuim in tien jaar gedaald, van 4,4 procent in 2007 naar 2,9 procent in 2017. Bij vaste werknemers blijft het ziekteverzuim onveranderd rond de 4,5 procent hangen. Oproepkrachten hebben de helft minder burn-out klachten dan vaste krachten.

Als belangrijkste reden voor een los dienstverband noemen oproepkrachten het vaakst dat ze 'nieuw zijn bij hun huidige werkgever'. Verder is de eigen behoefte aan flexibiliteit een belangrijke reden. Uitzendkrachten zeggen vaker dat het ze niet lukt om een vaste baan te krijgen.

Qua emotionele belasting in het werk zijn tussen de flexkrachten en vaste werknemers geen grote verschillen te zien. Ook de balans tussen werk en privé is stabiel gebleven, rond de tien procent zegt de familie vaak te verwaarlozen voor het werk.