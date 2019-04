Podcast De Dag: 'Hoe langer dit duurt, hoe kwetsbaarder Boeing wordt'

Een vertrouwensprobleem, schadeclaims en uitgestelde orders, de problemen bij vliegtuigfabrikant Boeing stapelen zich op na twee vliegrampen met de 737 MAX-8. Kan het bedrijf er weer bovenop komen?

Luchtvaartjournalist Yteke de Jong van De Telegraaf denkt van wel: "Boeing is too big to fail." In De Dag legt ze uit wat de financiële gevolgen zijn voor Boeing en de klanten van het bedrijf. En ze vertelt wat dit betekent voor de luchtvaartsector.