Vrees voor hongersnood in Mozambique na cycloon Idai

In Mozambique is is een maand na de verwoestende cycloon een groot tekort aan basisvoorzieningen. In de stad Beira, waar een half miljoen mensen wonen in sloppenwijken, is een cholera-uitbraak vastgesteld.

In verder afgelegen gebieden leven duizenden mensen in opvangkampen, met slechts een paar toiletten en amper toegang tot schoon water. Veel mensen drinken uit modderige waterpoelen. 3100 mensen zijn het slachtoffer van acute diarree, met zes doden tot gevolg.

"Redelijk optimistisch"

Inmiddels is de watervoorziening in de stad Beira grotendeels hersteld, maar het schone water bereikt slechts 60 procent van de inwoners. Een choleraspecialist van de Verenigde Naties zegt tegen persbureau AP "redelijk optimistisch" te zijn over de toestand.

In de omgeving van Beira is vorige week een grootschalige vaccinatiecampagne begonnen. In het land kwamen vorige week dinsdag 900.000 orale choleravaccins aan. Het vaccin wordt normaal in twee doses toegediend, maar volgens Artsen Zonder Grenzen is het vaccin voor een maand effectief bij een dosis.