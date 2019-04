Nu wel straf geëist tegen agenten arrestatie Henriquez

In het hoger beroep tegen de twee agenten die betrokken waren bij de fatale aanhouding van Mitch Henriquez heeft het Openbaar Ministerie nu wel een straf geëist. In tegenstelling tot eerder gaat het OM uit van een causaal verband tussen het gebruikte geweld en de dood van Henriquez, vier jaar geleden in Den Haag.

De eis tegen beide agenten is een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Dat is gelijk aan het vonnis dat de rechtbank eind 2017 uitsprak.

Het vonnis was bij de rechtbank zwaarder dan de eis. Het OM had toen schuldigverklaring zonder straf geëist, mede vanwege onduidelijkheid over de precieze doodsoorzaak.

Festival

De 42-jarige Mitch Henriquez werd in juni 2015 aangehouden op een muziekfestival in Den Haag. De arrestatie was omdat hij meermaals had gezegd dat hij een wapen bij zich had.

Henriquez verzette zich tegen de aanhouding en agenten gebruikten fors geweld, waaronder een nekklem. Een dag later overleed hij. Deskundigen waren het er niet over eens of er een verband was met de nekklem.

Dat verband is volgens het OM nu wel aangetoond. Het baseert zich daarbij op een nieuw rapport, van de voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap.

Volgens de advocaat-generaal van het OM zijn de agenten schuldig aan mishandeling met de dood tot gevolg. Behalve een voorwaardelijke celstraf eist ze een ontzetting uit het ambt van twee jaar. Morgen komt de verdediging aan het woord.