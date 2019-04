Salvini in spanning: hoe druk wordt het op zijn populistenbijeenkomst?

Het is alleen de vraag of die partijen net zo enthousiast zijn over samenwerking als de Italiaanse vicepremier. Salvini heeft twintig partijen uitgenodigd voor zijn bijeenkomst. Mogelijk komt minder dan de helft opdagen, aldus Marghadi.

Het is bijvoorbeeld onduidelijk of de Nederlandse partijen PVV en Forum voor Democratie zijn ingegaan op de uitnodiging. Alleen van de Duitse AfD, de Deense Vrijheidspartij en de nationalisten uit Finland is bekend dat ze afreizen naar Milaan.

De prominenten populistische partij Fidesz van de Hongaarse premier Orbán, Recht en Rechtvaardigheid uit Polen en de partij van Marine Le Pen (Frankrijk) komen in ieder geval niet. "En dat is een tegenvaller, want die partijen had Salvini er graag bij willen hebben", zegt Marghadi. "Sommigen fluisteren daarom ook al dat het een flop wordt, vandaag."

'Allemaal ego's'

Een duidelijke reden voor hun afwezigheid hebben de partijen niet gegeven. Volgens Marghadi is het niet vreemd dat er zo lauw wordt gereageerd op de bijeenkomst, waarbij Salvini zich nadrukkelijk wil presenteren als het gezicht van de populistische beweging in Europa.

Marghadi: "De leiders van deze partijen zijn allemaal ego's. Ze willen vooral de sterke man of vrouw zijn in eigen land. Allemaal hebben ze hun eigen belangen. Met al die haantjes in een zaal is het lastig samenwerken."

Maar dat zijn vooral de speculaties in Italiaanse media, benadrukt Marghadi. De partijen zelf brengen weinig naar buiten over de bijeenkomst. "Het is dus afwachten hoe druk het straks wordt."