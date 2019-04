Wekdienst 8/4: Eis in zaak-Mitch Henriquez en snorfietsers van fietspad

Goedemorgen! Vandaag wordt de eis bekend in het hoger beroep in de zaak Mitch Henriquez en snorfietsers mogen in Amsterdam niet meer op het fietspad en moeten een helm op.

De dag verloopt grotendeels zonnig met de meeste zon in het noorden van het land. Meer naar het zuiden is het vaker bewolkt en kan een bui vallen. Met maxima van 17 tot 19 graden is het nog steeds zacht. Vanaf dinsdag wordt het frisser met vooral in het zuiden nog een bui.