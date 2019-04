Project Rembrandt gewonnen door student kunstgeschiedenis

Project Rembrandt, de televisiewedstrijd voor amateurschilders, is gewonnen door student kunstgeschiedenis Sebas Groot. Volgens de jury is hij met zijn schilderijen verder gaan bouwen aan het werk van Rembrandt van Rijn, maar heeft hij er ook iets nieuws aan toegevoegd.

De 21-jarige student is trots dat hij door de jury als winnaar is uitgeroepen. "Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar mijn docent Jaap Godrie. Hij heeft mij ontzettend veel geleerd, geweldig gecoacht en geïnspireerd", zegt hij in een eerste reactie.

Het NTR-programma werd op zondag uitgezonden op NPO 1 en trok wekelijks meer dan een miljoen kijkers. De presentatie was in handen van NOS-anchor Annechien Steenhuizen.

Rembrandtjaar

De deelnemers moesten onder meer portretten maken van André van Duin en Louis van Gaal. De kunstwerken werden gejureerd door kunstenares Lita Cabellut en Pieter Roelofs van het Rijksmuseum.

Dit jaar is uitgeroepen tot het Rembrandtjaar, omdat het op 4 oktober 350 jaar geleden is dat de schilder stierf. Naast het tv-programma is De Nachtwacht nagemaakt met foto's, zijn er verkleedpartijen in de stijl van De Nachtwacht en zijn er negentien exposities gewijd aan de grootmeester.