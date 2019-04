R. Kelly verrast met mini-optreden in nachtclub

De van seksueel misbruik beschuldigde hiphopartiest R. Kelly heeft voor het eerst in tijden weer op het podium gestaan. Hij kwam rond 0.30 uur de zaal in van een club in Springfield (Illinois), kletste wat met zijn fans, ging met ze op de foto en zong een fragment van een nummer. Volgens regionale media duurde het zingen korter dan een minuut, tot onvrede van de fans.

R. Kelly wordt verdacht van het seksueel misbruiken van vier meisjes, van wie er drie minderjarig waren toen het gebeurde. Hij is op borgtocht vrij, maar heeft zijn paspoort moeten inleveren. Optredens in Duitsland en in Amsterdam komende maand zijn daarom geannuleerd.

'Weinig geld'

De misbruikzaak begint de zanger in zijn portemonnee te raken, bekende hij onlangs in een interview met CBS. Zo zou hij er recent achtergekomen zijn dat hij van al zijn geld nog 'slechts' 350.000 dollar over heeft.

Voorafgaand aan het optreden vroeg Kelly op Instagram aan de media om hem een beetje met rust te laten. "Ik moet toch geld verdienen, dus ik moet dit optreden doen, het is een feestje. Je ziet me in de club, met een paar drankjes in mijn hand, gewoon relaxen."

Kaartjes voor het optreden in Springfield zouden aanvankelijk 100 dollar hebben gekost, maar de prijs werd al snel gehalveerd vanwege een gebrek aan belangstelling. Naar verluidt waren er zo'n 100 mensen, terwijl de club een capaciteit heeft voor zeker 400 man.