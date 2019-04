Een van de deelnemers aan de marathon van Rotterdam is na afloop in een ziekenhuis overleden. De organisatie maakt op verzoek van de familie hierover verder niets bekend. De organisatie betuigt op haar website haar medeleven met de nabestaanden. Over de identiteit van de overledene worden geen mededelingen gedaan.

Enkele deelnemers waren vandaag bevangen door de warmte in Rotterdam. Drie mensen moesten worden gereanimeerd.