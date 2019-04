Tientallen dieren gered uit verwaarloosde dierentuin Gaza

Meer dan veertig wilde dieren zijn uit een vervallen dierentuin in de Gazastrook geëvacueerd. De dieren leefden in slechte omstandigheden in een park in de zuidelijke stad Rafah en waren ernstig verzwakt.

Het gaat om leeuwen, vossen, apen, pelikanen, wolven en struisvogels. Ze zijn onder verdoving zo'n 300 kilometer door Israël vervoerd en de internationale organisatie Four Paws brengt ze uiteindelijk naar opvangplekken in Jordanië en Zuid-Afrika. Hamas en de Israëlische autoriteiten hadden toestemming gegeven voor de actie.

Veel van de dieren zijn jaren geleden via tunnels bij de zuidelijke grens met Egypte het land in gesmokkeld. "De meeste dieren hebben een soort trauma opgelopen", zegt een dierenarts van Four Paws. Het dierenpark is door de slechte economische situatie in Gaza verwaarloosd en de eigenaar van de dierentuin zei eerder al dat hij niet meer voor de dieren kon zorgen.

De laatste tijd zijn enkele dieren door ondervoeding en kou gestorven. In januari kwam nog naar buiten dat vier leeuwenwelpjes het niet hadden gered.

Uitgesteld

Eigenlijk zou de evacuatie in maart plaatsvinden, maar de operatie moest worden uitgesteld vanwege geweld aan de grens tussen Israël en de Gazastrook.

Four Paws stuurde eerder ook al dierenartsen naar Gaza om gewonde dieren te verzorgen. Twee andere dierentuinen in Gaza hebben inmiddels hun deuren gesloten, nadat alle dieren er waren weggehaald.