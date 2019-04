Grootste deel onjuist betaald miljoenenbedrag Den Haag weer terug

De gemeente Den Haag heeft het grootste deel van de 2,5 miljoen euro die onjuist naar mensen in een arbeidsproject was overgemaakt, teruggekregen. Het gaat om 2,1 miljoen euro. De gemeente verwacht het restant morgen grotendeels terug te krijgen.

Gisteren werd bekend dat Den Haag per ongeluk 2,5 miljoen euro had overgemaakt aan mensen die meededen aan een arbeidsproject. Ze hadden recht op een premie van de gemeente, maar kregen door een fout een veel hoger bedrag.

"Het ziet ernaar uit dat de bedragen niet juist in het informatiesysteem zijn ingelezen, doordat er een punt stond waar volgens de Nederlandse schrijfwijze bij geldbedragen een komma had moeten staan", meldt de gemeente. Het hoogste bedrag dat fout was uitgekeerd is ruim 108.000 euro, het laagste 7419 euro.

Den Haag laat onderzoeken hoe de fout in het vervolg kan worden voorkomen.