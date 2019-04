Deze vrouw begon #metoo in Servië: 'Ik stop niet voordat hij vastzit'

In Brus wordt ze intussen flink tegengewerkt. Vorige maand deed ze haar verhaal bij het populaire televisieprogramma Zivot Prica. Het was in het hele land te zien, behalve in Brus. Door een mysterieuze elektriciteitsstoring in het gebouw van de kabelprovider, vijf minuten voor de uitzending begon, werkte geen enkele televisie meer.

Lukic is ervan overtuigd dat het geen toeval was. Een grote landelijke krant was niet te koop op de dag dat een groot verhaal over de burgemeester op de voorpagina stond. "Iemand had 's ochtends alle exemplaren opgekocht," zegt Lukic. "We weten allemaal wie daar opdracht toe heeft gegeven."

Begin maart stond Lukic op het podium bij een van de vele anti-regeringsdemonstraties die Servië al vier maanden in de greep houdt. "Of ik dapper ben weet ik niet," riep ze door een megafoon. "Maar ik weet nu wel dat ik niet alleen ben". Veel Serviërs zien haar zaak als symbool voor de problemen in het land, waar de regerende partij van president Aleksandar Vucic veel macht heeft.

Rechtszaak tegen burgemeester

De burgemeester is inmiddels afgetreden. Hij houdt vol dat hij onschuldig is. De rechtszaak tegen hem loopt nog. In een open brief over zijn aftreden verklaarde hij dat de oppositie jacht op hem heeft gemaakt "met het uiteindelijke doel president Aleksandar Vucic aan te vallen". Hij spreekt niet meer met de media zolang de zaak loopt.

Of de zaak eerlijk zal verlopen betwijfelt Lukic. "De aanklager en de rechter zijn oude vrienden van hem, die staan ongetwijfeld aan zijn kant." Dat betekent niet dat Lukic de zaak laat varen. "Als het moet dan ben ik bereid naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te stappen."