Groot tekort aan water in hoofdstad Zimbabwe

In de delen van Zimbabwe die niet zijn getroffen door de cycloon Idai, is een groot tekort aan drinkwater ontstaan. De belangrijkste bron van water voor de hoofdstad Harare, het Chivero-meer, is door het uitblijven van neerslag voor bijna de helft minder gevuld in vergelijking met andere jaren.

Twee andere grote waterbronnen voor de hoofdstad, de dammen Seke en Harava, zitten nog maar 7 procent vol. "Totdat er meer regen valt, kunnen we uit deze twee bronnen geen water meer halen", zegt een overheidsfunctionaris.

Arme mensen

Begin maart stelden de autoriteiten van Harare een nieuw waterrantsoeneringsprogramma in. Dat gebeurt wel vaker, maar niet zo vroeg in het jaar. Meestal wordt water pas maanden later op rantsoen gesteld.

Voor inwoners betekent het tekort dat water nog maar een keer per week via leidingen naar hun huizen stroomt. Vooral arme mensen, die niet de mogelijkheid hebben om zelf een waterput te slaan, worden door het tekort hard getroffen. Inwoners vrezen dat binnenkort helemaal geen water meer uit de kraan komt.

Contrast

De situatie in Harare staat in schril contrast met de problemen in het oosten van Zimbabwe, waar zo'n 270 mensen om het leven zijn gekomen door overstromingen als gevolg van de cycloon Idai.

Overheidsfunctionarissen vrezen dat verschillende dammen daar de druk van het water niet meer aan kunnen.