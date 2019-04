Wekdienst 7/4: herdenking Rwanda en een bomvolle sportdag

En dan nog even dit:

Welgeteld 15 minuten was Casey Michael Lewis afgelopen week een vrij man. De Amerikaan, die was opgepakt voor diefstal, mocht zijn cel in Florida verlaten nadat hij zijn borgsom had betaald. Nog op de parkeerplaats van de gevangenis ging hij opnieuw in de fout. Op bewakingsbeelden zagen cipiers dat hij de auto's langsliep, naar binnen keek en de portieren probeerde te openen. Bij een auto was het raak. Toen de bewakers hem vervolgens aanspraken, overhandigde hij hun een papieren zak met een smartphone, een creditcard en meer dan 500 dollar cashgeld. Lewis kon meteen terug naar zijn cel.