Braziliaanse brug ingestort na botsing van boot op pijler

In het Amazonegebied is een boot tegen de pijler van een brug gevaren, waarna een deel van de brug en twee auto's in het water stortten. De brug verbond de oevers van de rivier Moju en was onderdeel van een snelweg naar Belém, een drukke havenstad en de hoofdstad van de staat Pará.

De gouverneur van Pará zegt dat getuigen twee auto's in het water zagen vallen. Hoeveel mensen in de voertuigen zaten is onbekend. Duikers van de brandweer zoeken naar de voertuigen.

De brug is zo'n 860 meter lang, ongeveer 200 meter aan wegdekdelen is in het water gevallen. Alle vijf de bemanningsleden van de ferry zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Waardoor de boot tegen de brug botste, is vooralsnog onduidelijk.

Corrosie

Regionale media melden dat in januari bij een inspectie is vastgesteld dat de brug met corrosie kampte. Volgens de berichten vond de overheid de geconstateerde problemen niet dusdanig verontrustend dat de brug moest worden gesloten, maar werd wel om extra geld gevraagd voor noodmaatregelen.

Om voertuigen van de ene naar de andere kant te brengen zet de overheid voorlopig pontjes in. De gouverneur schat dat het repareren van de brug een jaar gaat duren en ruim 20 miljoen euro kost.

In het waterrijke gebied liggen vele bruggen. Het is niet de eerste keer dat in de regio een boot tegen een pijler vaart waardoor een deel van een brug instort. In 2014 gebeurde dat ook al eens, toen kwam zo'n 50 meter aan wegdek naar beneden.