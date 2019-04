Zij lopen de marathon van Rotterdam: 'Het is een confrontatie met jezelf'

Andre Winter (37), starttijd 10.21 uur, eerste keer Rotterdam

Ook Andre Winter uit Purmerend heeft veel zin in de marathon. "Ik ben er klaar voor. Ik heb veel getraind en de laatste tijd veel rust gehouden en gezond gegeten." Als voorbereiding liep hij de halve marathon in Egmond en zou hij meedoen aan de City-Pier-City Loop in Den Haag. "Maar ja, die werd afgelast vanwege het slechte weer."

De Ajaxfan kiest bewust voor Rotterdam en niet voor Amsterdam. Al zal hij wel even moeten wennen aan het You'll never Walk Alone van Lee Towers, zegt hij. "Maar Rotterdam is ondanks dat toch de mooiste marathon van Nederland. De sfeer, maar ook de stad is mooi. Het is een uniek evenement. In Amsterdam loop je toch vooral over een industrieterrein."

Winter hoopt in een eindtijd van tussen de 3,5 en 4 uur te finishen. "Zeker voor een eerste marathon zou dat een mooie tijd zijn." Hij maakt zich weinig zorgen over het aangekondigde warme weer. "Ik fiets elke dag door weer en wind naar mijn werk. 16 kilometer heen en 16 kilometer terug. Ik ben dus wel wat gewend. Ik laat het wel op me afkomen."