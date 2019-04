Huis oud-president Mexico overvallen door gewapende mannen

Gewapende mannen hebben geprobeerd het huis van de Mexicaanse oud-president Vicente Fox te overvallen. Fox maakt zelf melding van het incident op Twitter, maar hij vertelt er niet bij hoe het is afgelopen. De huidige president López Obrador heeft enkele maanden geleden een einde gemaakt aan de beveiliging van voormalige staatshoofden in Mexico.

Fox maakt zich daar kwaad over. "Ik houd president Andres Manuel López Obrador rechtstreeks verantwoordelijk voor de veiligheid van mijzelf, mijn gezin en mijn bezittingen", foetert hij op Twitter. De oud-president, die aan de macht was van 2000 tot 2006, bezit een groot landgoed in de deelstaat Guanajuato, ten noordwesten van Mexico-Stad.

López Obrador riposteert, eveneens via Twitter, dat hij zijn minister van Defensie opdracht heeft gegeven Fox en zijn gezin te laten beveiligen, "maar zonder de excessen" die onder vorige regeringen speelden.

Grote dieven

De president, die vaak kortweg Amlo wordt genoemd, trad op 1 december aan na een enorme verkiezingsoverwinning. Hij heeft beloofd een einde te maken aan de corruptie en de bevoorrechte positie van politici en bestuurders in Mexico. Zijn felle kritiek op corrupte bestuurders heeft hem veel goodwill onder de bevolking heeft opgeleverd.

Politici gelden voor veel Mexicanen als grotere dieven dan de machtige drugsbaronnen in het land: die zijn weliswaar crimineel, zo is de gedachte, maar ze stelen in elk geval niet van gewone mensen.

Tijdens zijn campagne liet Amlo zich rondrijden in een gewone auto zonder bewakers, uitzonderlijk in Mexico, waar bendes het vaak voorzien hebben op politici en er jaarlijks tientallen vermoorden. Als burgemeester van Mexico-Stad werd de president begeleid door een groep vrouwelijke agenten met de bijnaam 'de gazelles', vanwege hun ontspannen benadering van vrouwen en kinderen.

Toen hij president werd maakte Amlo bekend de omvangrijke bewakingsdienst voor politici en bestuurders (zo'n 8000 leden) als zelfstandige organisatie te zullen opheffen, en die onder te brengen bij het leger. Vooraanstaande politici werden door de dienst hermetisch van de buitenwereld afgesloten. Maar López Obrador zegt dat het volk hem zal beschermen.