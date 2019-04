Rituelen voor kroning Thaise koning begonnen

In Thailand zijn de rituelen begonnen voor de kroning van koning Maha Vajiralongkorn. Zijn vader, koning Bhumibol, overleed in 2016. Hij regeerde Thailand zeventig jaar en was zeer geliefd.

Vajiralongkorn volgde in december 2016 zijn vader op. Hij gaf toen al zijn ja-woord voor het koningschap, maar de kroningsceremonie werd naar Thais gebruik uitgesteld tot na de rouwperiode. Die duurde 2,5 jaar en eindigt op 4 mei. Die dag wordt Maha Vajiralongkorn, ook bekend als Rama X, tot koning gekroond. Tot die tijd worden er nog allerlei rituelen uitgevoerd.

Water

Vandaag is in elk van de 76 provincies en in Bangkok water verzameld voor de rituele wassing van de koning. Het water wordt in boeddhistische tempels in het land gewijd en over twee weken samengevoegd en opnieuw gewijd. Daarna wordt het tot de dag van de kroning bewaard in de tempel van de smaragdgroene boeddha in Bangkok.

In diezelfde tempel beginnen tien monniken later deze maand met het zingen van gebeden. Ook wordt Rama's horoscoop getrokken en zijn officiële titel vastgesteld.

Draagstoel

Op de dag voor de kroning zal koning Rama X eer betuigen aan zijn voorouders. Op 4 mei ondergaat hij een reinigingsritueel met het gewijde water, waarna hij wordt gekroond. Een dag later krijgt hij zijn koninklijke naam en wordt hij in een draagstoel door Bangkok gedragen om het volk te begroeten. Op 6 mei spreekt hij het volk toe.

Vandaag was de Thaise koning aanwezig bij de plechtigheden ter ere van Chakri Dag. Op deze dag wordt herdacht dat op 6 april 1782 de eerste koning van de huidige Thaise dynastie op de troon kwam.