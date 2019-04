Amsterdamse scooteraars moeten van het fietspad af, en dat wordt wennen

Aan de andere kant is de verkoop van helmen explosief gestegen. "Er is echt een run op helmen. De afgelopen weken verkochten we er al meer dan in heel 2018", zegt de verkoper. "Maar als als je een snorscooter minder verkoopt, moet je daar heel veel helmen voor in de plaats verkopen om dat te compenseren." Dat merkt hij op de balans: zijn omzet daalde met 30 procent.

Haarnetjes

Een Amsterdamse ondernemer in deelscooters is voorbereid op het nieuwe beleid en ziet het positiever in. "We breiden onze scooters uit met twee extra helmen, die we desinfecteren als we de batterij verwisselen. En we gaan haarnetjes aanleveren zodat mensen die ook kunnen gebruiken. Het zijn een paar extra stappen die we moeten doorlopen, maar het is wel te doen."

Waar scooteraars en verkopers bezorgd zijn, verwacht de e-scooterdienst dat klanten de nieuwe regels in het Amsterdamse centrum wel snappen. "Daar gaan we alles aan doen. Maar het zijn wel gelijk veel borden waar iedereen vanaf maandag op moet gaan letten."

En de fietsers zijn inderdaad vooral blij dat ze na het weekend in een groot deel van het centrum hun paden niet meer hoeven te delen. "Het is de afgelopen jaren steeds drukker geworden en dat is af en toe wel lastig. Ik weet niet of dit de oplossing is, maar er moest iets gebeuren", zegt een vrouw. "Het is wel veiliger voor de fietsers", vult een ander aan.