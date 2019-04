Songfestival-favoriet Laurence is nu het middelpunt van de belangstelling

Met enige regelmaat knijpt Duncan Laurence zich in zijn arm. De zanger wil weten of het allemaal echt is wat er om hem heen gebeurt.

Sinds het verschijnen van zijn songfestivallied Arcade zit de zanger in een achtbaan. Het lied gaat volgens de bookmakers het songfestival in Tel Aviv winnen en dus is er veel (internationale) belangstelling voor de 24-jarige zanger.

Dat is in de AFAS Live in Amsterdam goed te merken. Hier wordt vanavond Eurovision in Concert gehouden. 28 artiesten die volgende maand ook in Israƫl op het podium staan, zijn naar Nederland gekomen om hun liedje te promoten. Er zijn niet alleen artiesten, maar ook veel fans en pers. De BBC, de Portugese tv, een Oostenrijkse zender; allemaal willen ze een interview met Laurence.

Handen schudden

En alsof dat nog niet druk genoeg is, is Laurence ook nog eens gastheer, een rol die hem prima past. Hij schudt heel veel handen, heeft voor iedereen een praatje en gaat voortdurend glimlachend op de foto. Hoewel al deze artiesten volgende maand elkaars concurrenten zijn, ziet Laurence dat niet zo. "Ik vind het gewoon heel leuk om met mensen te praten over muziek, te praten over hoe nerveus zij zijn, hoe nerveus ik ben. Hoe spannend en leuk het allemaal is."

De zanger geniet zichtbaar van alle belangstelling, al voelt hij inmiddels ook wel enkele druk. "Waar verwachtingen zijn, is druk, maar voor mij is die niet te hoog, het is gewoon een lekkere gezonde spanning."

Tijdens zijn studie aan de rockacademie in Tilburg had Laurence nooit gedacht dat hij met het songfestival zijn grote doorbraak zou beleven. En dan ook nog eens als favoriet. "Ja bizar, het is een geweldige eer en een enorm compliment, maar er kan nog van alles gebeuren".

Hoe Arcade er volgende maand op het podium in Tel Aviv uit komt te zien, weet de zanger inmiddels, maar hij gaat er niets over zeggen. "Ik ga het maximale doen om mijn liedje zo goed mogelijk uit de verf te laten komen en dan is het aan de mensen die stemmen om te bepalen wie er wint."