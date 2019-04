Iron Maiden-zanger Bruce Dickinson ereburger van Sarajevo

Iron Maiden-zanger Bruce Dickinson is door de burgers van de Bosnische hoofdstad Sarajevo uitgeroepen tot ereburger. Dickinson krijgt de onderscheiding vanwege een concert dat hij gaf toen Sarajevo tijdens de Bosnische oorlog werd belegerd door Bosnisch-Servische troepen.

"De komst van meneer Dickinson naar Sarajevo 1994 was een van de momenten waarop we ons in Sarajevo realiseerden dat we het zouden overleven, dat de stad zou overleven en dat Bosnië en Herzegovina zou overleven", zei burgemeester Abdulah Skaka, die de onderscheiding aan Dickinson uitreikte.