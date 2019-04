Man (45) die buschauffeur wilde helpen zwaar mishandeld

Een 45-jarige man uit Harderwijk is gisteravond in Scherpenzeel zwaar mishandeld toen hij een buschauffeur wilde helpen. De verdachte, een 25-jarige man uit Veenendaal, ging door het lint nadat hij de bus had gemist.

De buschauffeur wilde wegrijden, maar de verdachte besloot de weg te blokkeren zodat de bus niet verder kon. De 45-jarige man is een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en zat tijdens het voorval in de bus. Hij schoot de buschauffeur te hulp en sprak de verdachte aan op zijn gedrag.

Hierop kreeg de man stevige klappen. De verdachte wilde er daarna vandoor gaan en probeerde een vrouw uit haar auto te trekken. De ontsnappingspoging mislukte omdat hij door twee andere mannen uit de auto werd gewerkt, schrijft Omroep Gelderland.

De boa is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is aangehouden.