Overstromingen Iran 'ergste in 70 jaar', tientallen doden

De overstromingen in Iran van de afgelopen weken zijn de ergste in het land in ruim zeventig jaar. Dat zegt de gouverneur van de zuidelijke provincie Khuzestan. Vandaag zijn opnieuw dorpen en steden geëvacueerd die door de overstromingen worden bedreigd.

Iran kampt al bijna drie weken met zware regenbuien. De overstromingen in verschillende delen van het land hebben tot dusver aan zeker zeventig mensen het leven gekost. Volgens de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken zijn zo'n 400.000 mensen in gevaar door het natuurgeweld.

Het hoogwater komt na jaren van droogte in grote delen van het land. Vooral de zuidelijke provincies zijn zwaar getroffen. In de provincie Golestan is op één dag 70 procent van het jaarlijkse gemiddelde aan regen gevallen.

Nooddijken

De afgelopen week zijn tientallen dorpen ontruimd. Vrouwen en kinderen worden geacht onderdak te zoeken in veiliger gebied. Mannen moeten blijven om te helpen bij de aanleg van nooddijken om de wateroverlast terug te dringen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft de Iraanse overheid verweten dat men de problemen aan zichzelf te danken heeft, vanwege mismanagement en slechte voorbereidingen. Iran zegt juist dat de Amerikaanse sancties de oorzaak zijn van de ontbrekende bescherming tegen water.

Naar verwachting stopt het maandag met regen.