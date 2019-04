Kritiek op aanpak frauderende deurwaarders

Het Openbaar Ministerie doet te weinig om deurwaarders die fraude plegen aan te pakken, vindt de voorzitter van de beroepsorganisatie van deurwaarders. Hij vertelt morgen bij Reporter Radio dat veel zaken op de plank blijven liggen en dat er geen beslag wordt gelegd op onroerend goed van de malafide deurwaarders.

De afgelopen jaren hebben kwaadwillende gerechtsdeurwaarders voor miljoenen euro's weggesluisd van rekeningen waarop geld stond dat namens anderen was gevorderd, meldt het radioprogramma van KRO-NCRV.

Als er niet meer genoeg geld op zo'n rekening staat, kloppen schuldeisers aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat is volgens het programma hoofdelijk verantwoordelijk voor ontstane tekorten. In totaal zou het tekort bij vier deurwaarderskantoren opgelopen zijn tot meer dan 4,7 miljoen euro.

Het ministerie zegt dat het geld pas wordt teruggevorderd bij de deurwaarders als alle claims van schuldeisers zijn afgehandeld.

Lagere straf

Voorzitter Wilbert van de Donk van de beroepsorganisatie zegt dat het te lang duurt voordat frauderende deurwaarders voor de rechter komen. "Dat heeft een negatieve invloed op de straf, terwijl dit toch financiƫle malversaties van een fikse orde zijn."

Het programma haalt een zaak van vorig jaar aan, waarbij een deurwaarder in Assen ruim 300.000 euro had weggesluisd dat geparkeerd stond voor schuldeisers. Hij kreeg in november een taakstraf van 120 uur opgelegd. De rechter nam in overweging dat het om "tamelijk oude feiten" ging.

Extra kosten

Het programma spreekt met een waarnemend gerechtsdeurwaarder die lopende zaken bij frauderende deurwaarders moet afhandelen, waaronder het bureau BSR, waarbij de Staat volgens hem voor miljoenen het schip in gaat.

De fraude bij de grote gerechtsdeurwaarder kwam twee jaar aan het licht. BSR werkte ook als incassobureau en lichtte jarenlang duizenden schuldenaren op. Zo liet BSR mensen met schulden extra kosten betalen, bijvoorbeeld voor beslagleggingen.

Ook incasseerde het bedrijf achterstallige premies voor zorgverzekeraars en openstaande rekeningen voor thuiswinkelbedrijven.