Nederlandse Rif-activisten willen actie van Blok na lange vonnissen

Vijf Marokkaans-Nederlandse organisaties willen dat de Nederlandse regering de Marokkaanse ambassadeur op het matje roept vanwege "de krankzinnige vonnissen" tegen de leiders van de Rif-protesten. Mensenrechten tellen niet meer in Marokko, vinden ze.

Het hof in Casablanca hield gisteren de lange gevangenisstraffen tegen tientallen betogers in stand. Enkele van hen moeten twintig jaar de cel in, de rest tussen de twee en vijftien jaar.

Met de vonnissen is wraak genomen op de vreedzame demonstranten om de Rif collectief te straffen, schrijven de Riffijnse organisaties. "Waarden en rechten zoals vrijheid, waardigheid en sociale rechtvaardigheid zijn door deze gerechtelijke dwaling om zeep geholpen." Ze vinden dat minister Blok bezwaar moet aantekenen.

Achtergestelde positie

In het Rif-gebied braken in het najaar van 2016 grote protesten uit na de dood van een visverkoper in Al Hoceima. De Riffijnen voelden zich door de autoriteiten behandeld als tweederangsburgers. De betogers eisen meer werk, betere zorg, beter onderwijs en minder corruptie in de regio.

NOS op 3 maakte in mei 2017 deze video over de betogingen in Marokko: