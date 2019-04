Nog vier Nederlanders in ziekenhuis na bootongeluk Antwerpen

Na het bootongeluk op de Schelde in Antwerpen liggen nog vier Nederlanders in het ziekenhuis. Dat meldt het bedrijf dat de boten had afgehuurd. De vier hebben botbreuken opgelopen.

De organisatie had gisteren zijn jaarlijkse bedrijfsuitje, volgens een woordvoerder bestaande uit een formeel deel en een activiteit en een diner. Voor de activiteit waren twee speedboten met kapiteins geregeld. Kort na de afvaart botsten die op elkaar.

Niet gedronken

De woordvoerder kan niets zeggen over de oorzaak van het ongeluk. Er was geen alcohol in het spel en de kapiteins werden niet opgejut, aldus het bedrijf.

Bij het ongeluk raakten in totaal twintig Nederlanders gewond, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren. Veel passagiers belandden in het water.

Een omstander filmde het moment van de botsing: